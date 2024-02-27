وضعت مولودتها.. عجوز يغتصب قاصر وتحمل منه سفاحا بميت غمر

أقدم عجوز يبلغ من العمر 63 عاماً، على اغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً، والتي تربطه بها صلة قرابة من جهة الأب وحملها منه سفاحا ووضع مولودة بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وفقاً للتحريات، فإن العجوز استغل غياب أسرة الطفلة وصغر سنها للقيام بفعلته الشنيعة، حيث حملت الفتاة نتيجة للاعتداء وأنجبت طفلة بعد سبعة أشهر، والتي ترقد الآن في مستشفى دهدوس بميت غمر. وتم وضع المولودة في الحضانة تحت اسم والدتها بسبب غياب الأب، مما يعرقل عملية استخراج شهادة الميلاد.

تلقت الأجهزة الأمنية بميت غمر، بلاغا يتهم فيه العجوز بارتكاب جريمة الاغتصاب بحق الفتاة القاصر، وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن المتهم.