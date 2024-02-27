انطلاق أعمال منتدى تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا بالأردن

انطلقت أعمال منتدى تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز نمو الأعمال من خلال المرأة في مجال التكنولوجيا"، تحت رعاية وبحضور الأميرة سمية بنت الحسن، بالعاصمة الأردنية عمان.

ويشهد المنتدى، الذي تنظمه وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية 'إنتاج"، مشاركة واسعة من قيادات نسائية، خبراء، ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تسليط الضوء على مواضيع متعددة.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد أمجد الصويص - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية - إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني داعم كبير لتمكين المرأة الأردنية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن حضور الأميرة سمية بنت الحسن خير دليل على توجه الدولة الأردنية نحو تمكين المرأة.

ولفت إلى أن الجلسات النقاشية والتفاعلية التي ستعقد خلال المنتدى، والتي ستسلط الضوء على كيفية تمكين المرأة لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع، وتمكين المرأة من خلال التعليم التقني وأهمية إدارة تنوع الجنسين، وغيرها من المواضيع المهمة، ستضع العديد من التوصيات بشأن تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أن المنتدى سيتضمن عروضًا لقصص نجاح تبرز الدور القيادي للنساء في التكنولوجيا، مما يعزز دورها الريادي في هذا المجال بالأردن.

ونوه إلى المنتدى سيناقش سبل إزالة الحواجز التنظيمية والثقافية التي تعيق تقدم المرأة في هذا المجال، مؤكدا على الدور الحاسم لتمكين المرأة في بناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر ابتكارًا؛ وهو يطمح إليه الأردن.

وكشف الصويص أنه تم دعوة جميع للمشاركين من مختلف الجهات العاملة في الاقتصاد الرقمي لحضور هذا الحدث المهم، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في عالم التكنولوجيا والاتصالات.

يأتي المنتدى استكمالا لجهود شركات " إنتاج" في زيادة وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وبدعم من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ضمن مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME).