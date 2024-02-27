حزب الجيل يشيد بانطلاق الحوار الوطني الاقتصادي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، ومناقشة توصيات الحوار فى مرحلته الأولى، تؤكد جدية إدارة الحوار على تحويل توصيات الحوار الوطني إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح "هجرس" فى بيان له، أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، يسهم في توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الحوار الوطني جمع شمل كل المصريين بمختلف أطيافهم، على مائدة واحدة للتوافق الوطني حول أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس أمناء الحوار لتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار مع الحكومة والبرلمان، وهو ما يعكس حرص الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات وأن يلامسها المواطن فى الشارع.