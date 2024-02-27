"الجارديان" تبرز صعوبة الموقف الأوكراني في ساحة القتال بسبب تأخر الدعم الأمريكي

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات بالغة في ساحة القتال في مواجهة القوات الروسية خلال الحرب المشتعلة بين الطرفين منذ ما يربو على عامين بسبب تأخر المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقال كاتب المقال مارتن بينجيلي، إن أي تأخير من جانب الكونجرس الأمريكي في إقرار الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعني تحقيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمزيد من المكاسب العسكرية في أرض المعركة.

ولفت المقال في هذا الخصوص إلى تحذير جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي من أن فشل مجلس النواب الأمريكي في الموافقة على الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمثل انتصارا لروسيا في حرب أوكرانيا وينذر بعواقب وخيمة.

وأوضح المقال أن مجلس الشيوخ كان قد وافق مؤخرا على حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا وعدد من الدول الصديقة الأخرى بلغت قيمتها 95 مليار دولار إلا أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري يرفض الموافقة على تلك المساعدات.

وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد فيه الكونجرس الأمريكي انقساما حادا حول استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عقد قادة العديد من الدول الغربية اجتماعا أمس الاثنين في باريس لبحث سبل تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وسلط المقال الضوء في هذا الصدد على تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع الأمس من أن الدول الغربية في الوقت الحالي تمر بموقف حرج، قائلا إن "هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن روسيا قد تشن هجوما على دول أعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) خلال الأعوام القادمة".

وفي سياق متصل، أشار الكاتب إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بمناسبة الذكرى الثانية للحرب في أوكرانيا أول أمس الأحد، والتي أكد فيها أن الملايين في بلاده معرضون للخطر بسبب تأخر الدعم الأمريكي لبلاده.

وفي الختام، أكد الكاتب أن القوات الأوكرانية تعاني نقصا شديدا في العتاد والذخيرة في الوقت الذي بدأت فيه القوات الروسية تحقق مكاسب عسكرية واضحة في ميدان القتال، موضحا أن الرئيس الأوكراني أعلن أن عدد القتلي من القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب وصل إلى 31،000 جندي بينما أعلن مسئولون أمريكيون في وقت سابق أن العدد قد وصل إلى حوالي 70،000 جندي.

