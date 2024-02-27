مصرع وإصابة 40 شخصا في انقلاب حافلة شمال غربي باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب 39 آخرون؛ جراء انقلاب حافلة في منطقةِ (دير السفلى) شمال غربي باكستان.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن الحافلة انقلبت على طريق (خازانا) الليلة الماضية، وسقطت في حفرة في نطاق مركز شرطة (موندا) عندما فقد السائق السيطرة عليها في الطريق من (كراتشي) إلى (باجور).

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ 1122 شخصا ونقلهم إلى مستشفى مقر المنطقة في تيميرجارا، بينما تم تحويل خمسة منهم إلى مستشفيات (بيشاور) بسبب حالتهم الحرجة.