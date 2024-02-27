وفد من دمياط يشارك بمعسكر "حياة كريمة" في شرم الشيخ

شاركت مديرية الشباب والرياضة “دمياط” فى معسكر طلائع قري حياة كريمة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والذى تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة إجمالي ٢٢ طليع وطليعة للمرحلة السنية المستهدفة خلال الفترة العمرية من مواليد ٢٠٠٦/١/٢ وحتى ٢٠١٢/١/١ خلال الفترة من 25 فبراير حتى 28 فبراير 2024.

يأتي ذلك في ظل مبادرة "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتنمية الريف المصري وتقديم الدعم للقري الأكثر احتياجًا.

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات الطلائع وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية، وبناء وصقل شخصياتهم لإعداد الطلائع ليكونوا قادرين على مواكبة التطوير التي تهدف إليه الدولة في المرحلة القادمة .

كما يهدف أيضاً الى بناء شخصية النشء من خلال إقامة أنشطة وورش عمل لتفعيل مهاراتهم، التوعية بالأمن السيبراني وأهداف التنمية المستدامة، ويتضمن المعسكر العديد من البرامج الترويحية والثقافية، وزيارة العديد من المزارات السياحية وإقامة حفلات السمر والأنشطة الترويحية.

بدأت فعاليات اليوم الأول الأحد الموافق 25 فبراير 2024 بزيارة حمام موسى ومعالم مدينة طور سيناء واستقبال رئيس مجلس مدينة طور سيناء ووكيل مديرية الشباب والرياضة ومدير إدارة تنمية النشء للأفواج المشاركين والإشراف المرافق من الوزارة والمحافظات بطور سيناء ثم التوجه إلى مدينة شرم الشيخ ثم بعد ذلك تم عمل جولة حرة فى المساء.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

