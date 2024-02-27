اليوم.. «محلية النواب» تناقش قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة، ومشروعات قوانين بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتناقش خلال اجتماعها الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: على بدوي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث إنه يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة، وطلب النائب يوسف الشاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وذلك بالاشتراك مع لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.