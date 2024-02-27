اليوم.. «خطة النواب» تناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة النقل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني: حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/2023.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث: حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال اجتماعها الرابع: استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023 وردود وزارة المالية على هذه الملاحظات.