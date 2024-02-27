ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «خطة النواب» تناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة النقل

خطة النواب
خطة النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني: حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/2023.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث: حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال اجتماعها الرابع: استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023 وردود وزارة المالية على هذه الملاحظات.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات للسنة المالية 2022 2023