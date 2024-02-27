ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

التشيك.. مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بقيرغيزستان

انهيار جليدي
انهيار جليدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء إثر وقوع انهيار جليدي على الحدود بين قيرغيزستان وكازاخستان.
وأفادت وزارة الخارجية التشيكية - في بيان أورده راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن ثلاثة من مواطنيها لقوا حتفهم إثر وقوع الانهيار الجليدي، موضحة أن الحادث وقع في وادي جيرجالان بقيرغيزستان بالقرب من الحدود مع كازاخستان والصين، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
 

التشيك انهيار جليدي بقيرغيزستان