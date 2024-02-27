التشيك.. مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بقيرغيزستان

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء إثر وقوع انهيار جليدي على الحدود بين قيرغيزستان وكازاخستان.

وأفادت وزارة الخارجية التشيكية - في بيان أورده راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن ثلاثة من مواطنيها لقوا حتفهم إثر وقوع الانهيار الجليدي، موضحة أن الحادث وقع في وادي جيرجالان بقيرغيزستان بالقرب من الحدود مع كازاخستان والصين، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

