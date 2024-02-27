بايدن: إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال شهر رمضان

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل إذا حال استمر الارتفاع في حصيلة الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدا أنها وافقت على وقف العدوان ضد غزة خلال شهر رمضان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل، تخاطر بخسارة الدعم العالمي إذا استمر الارتفاع بأعداد الضحايا الفلسطينيين في غزة، وقف إطلاق النار المؤقت في القطاع قد يساعد باتجاه حل الدولتين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال بايدن إن إسرائيل، وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، كما أنها تعهدت بإجلاء أعداد كبيرة من سكان مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قبل البدء في عملية عسكرية، للقضاء على ما تبقى من حماس.

وكشف مسؤول كبير مقرب من محادثات باريس، بحسب رويترز أن حماس تلقت مقترحًا يسمح بوقف مبدئي لكل العمليات العسكرية في قطاع غزة 40 يومًا.

وينص مقترح باريس على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا والمسنين والمرضى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

يُذكرأن محادثات في باريس عُقدت منذ عدة أيام لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة.