إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شابا فلسطينيا، جراء الاشتباكات المتواصلة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع اتجاة المواطنين الفلسطينيين، كما تمركزت قوى من جيش الاحتلال عند مدخل المخيم.

واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.