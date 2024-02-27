الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بلقب السوبر المصري

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي.
وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات الفريق وروحهن العالية والإصرار على الفوز وإحراز كأس البطولة لإسعاد الجماهير. وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل كل العناصر مسئولية كبيرة فيما هو قادم، والاستمرار في مضاعفة الجهد لحصد البطولات المحلية والقارية.
وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق، والاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية القادمة، كما هنأ أيضًا جماهير الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات، و تقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.