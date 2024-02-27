الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بلقب السوبر المصري

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة ‏‏سيدات ‏وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة ‏الثانية على ‏التوالي.‏

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات الفريق وروحهن العالية والإصرار على ‏الفوز ‏وإحراز كأس البطولة لإسعاد الجماهير. وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل كل العناصر ‏مسئولية ‏كبيرة فيما هو قادم، والاستمرار في مضاعفة الجهد لحصد البطولات المحلية والقارية.‏

وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق، والاستعداد الجيد ‏للبطولة ‏الإفريقية القادمة، كما هنأ أيضًا جماهير الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات ‏والانتصارات، ‏و تقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.‏