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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة طبيب تخدير خلال أداء عمله داخل عمليات مستشفى المنشاوى العام بطنطا

الطبيب
الطبيب
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شهد مستشفى المنشاوى العام بطنطا التابع لمديرية الصحة بالغربية، وفاة طبيب التخدير الشاب عبد الله جمال محمد الجماله، خلال المشاركة فى إجراء عملية جراحية لإحدى الحالات داخل عمليات، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. 
ونعت إدارة مستشفي المنشاوي العام بطنطا ببالغ الحزن والأسي وفاة طبيب زمالة التخدير بالمستشفى، والذي وافته المنية أثناء أداء عمله بقسم العمليات بالمستشفي.

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