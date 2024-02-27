جرافات الاحتلال تجري عمليات تخريب للشوارع والبنية التحتية في مخيم الفارعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بعمليات تخريب للشوارع والبنية التحتية في مخيم الفارعة بطوباس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع اتجاة المواطنين الفلسطينيين، كما تمركزت قوى من جيش الاحتلال عند مدخل المخيم.

وأمس الإثنين، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.