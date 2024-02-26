أبشع طرق العقاب والتعذيب على مر التاريخ

على مر التاريخ كان هناك الكثير من طرق العقاب على الاخطاء التي يقوم بها البشر واغلبها كانت طرق مليئة بالقسوة والبشاعة التي قد لايستوعبها عقل البشر، كان بعض الناس يتفننون في اختراع طرق للتعذيب اكثر آلما من غيرها، يعاقب عليها الدين.. وتبرز "البوابة نيوز" بعض طرق التعذيب التي كانت تستخدم بين البشر قديما وعلى مر التاريخ.

-أبشع طرق التعذيب:

-الثور:

واحدة من اكثر طرق التعذيب المؤلمة والشهيرة على مر التاريخ، تم تصميمها في اليونان القديمة وطريقتها بأن يتم تصميم ثور من النحاس ومجوف من الداخل وبجانبه فتحة يتم ادخال منها الشخص المحكوم عليه بالتعذيب ويغلق عليه الثور ويوضع تحت جسم الثور النار مباشرة ويبدأ الشخص في الصراخ الشديد من شدة الحرارة والألم والموت ببطىء شديد.

-قطع اللسان:

واحدة من الطرق البشعة والقاسية حيث يتم استخدام مقص حديدي حاد لقطع اللسان كعقاب ويترك الشخص للموت ببطىء نتيجة نزيف قطع اللسان.

-الحوض:

كان يوضع الشخص داخل حوض صنع للتعذيب وهو حوض خشبي يتم ربط رأسه ويقوم شخص بوضع الحليب والعسل على الرأس حتىيبدأ الذباب في التغذية من الحليب والعسل وتبدأ بعد أيام الحشرات والديدان في التغذية على جسد الشخص في الحوض وهو حي حتى الموت.

-الشوكة:

يتم فيها استخدام قطعة معدنية في اطراف نهايتها قضيبين حديد على شكل الشوكة وتعلق تلك القطعة في رقبة الضحية عن طريق حزام.. كما يبدو في الصورة،واحدى اطرافها في ذقن الضحية والطرف الاخر في صدره وتظل تلك القطعة معلقة في رقبة الضحية الذي انخفضرأسه فان تلك الشوكات الحادة تنغرس في صدره وحلقه.

-فلاد المخزوق:

اخترعت طريقة التعذيب في القرن الـ15 في رومانيا واطلق عليه هذه الاسم بسبب احد الملوك الذي كان يعدم الاشخاص عن طريق وضعهمعلى قضيب حديد حاد ويترك الضحية تنزلق على القضيب الحديد بسبب وزن الشخص ويستغرق ايام على حسب وزن الشخص وقام الملك بالطريقة على اكثر من 20 الف شخص في نفس الوقت وهو يستمتع بتناول الطعام.

-نعش التعذيب:

يتم وضع الشخص داخل قفص معدني مساحته تناسب حجم الشخ فقط ويترك القفص على شجرة او حبا متدلي ويتم تركه حتى تأتيالغربان لتتغذى عليه.

-المقلصة:

واحدة من اشهر وسائل الاعدام على مر التاريخ حيث يتم وضع شفرة حادة على الحبل ويتم وضع رأس الضحية في منتصف الاطاروتنخفض الشفرة حتى تقطع رأس الضحية وكانوا يعتبرون تلك الوسيلة اكثر انسانية واقل ايلاما من وسائل التعديب لانها تتم في لحظة واحدة ولا يشعر الشخص بألم.

-الصلب:

تمارس الطريقة منذ زمن بعيد في العصور القديمة وحتى وقتنا هذا في بعض البلدان وتلك الطريقة اعدام بطىء للشخص الذي يتم ربطهعلى صليب خشبي وتركه حتى الموت لعدة ايام.

-الرف:

واحدة من ابشع الطرق حيث يتم فيها ربط جسم الضحية داخل قاعدة خشبية وربط اطراف الضحية الاربعة في اطراف الصندوق الخشب ثم سحب تلك الاطراف حتى يتم تمزيق اطراف الضحية في مشهد قاسي.

-رشاش الرصاص:

يتم وضع الرصاص المنصهر او القطران او الماء المغلي او الزيت المغلي في اداة يتم تفريغ محتواها في جسم الشخص مثل العينين ويترك حتى الموت نتيجة الالم الشديد.