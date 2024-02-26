خبير اقتصادي عن مشروع رأس الحكمة: يعبر بمصر إلى بر الأمان

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، وأستاذ القانون التجاري، إن مشروع صفقة رأس الحكمة ساهم في عبور الدولة المصرية من مرحلة الخطر إلى بر الأمان، مضيفًا أن الدولة تعمل على تنفيذ هذا المشروع منذ عام على الأقل، ولم تعلن الدولة عن هذا المشروع قبل الانتهاء من تنفيذه، لأن أي مشروع يتم الإعلان عنه يقوم البعض بانتقاده، مما يؤدي إلى عدم تنفيذه.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تتعرض لحرب إعلامية منذ عامين، ويتم الحديث على إعلان مصر إفلاسها، وحدوث أزمة اقتصادية مماثلة لما حدث في لبنان.

ولفت إلى أن الإعلان عن هذا المشروع ساهم في خفض الدولار بصورة كبيرة، حيث من المتوقع تحويل 24 مليار دولار خلال شهرين فقط، خلاف تحويل 11 مليار دولار من وديعة الإمارات في البنك المركزي إلى جنيه.



