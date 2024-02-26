"الغرف التجارية": سعر الدولار انخفض في السوق السوداء من 70 لـ48 جنيها

قال علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية، إن أسعار الجملة بدأت تنخفض الآن، وهذا سيظهر في أسعار السلع التي تباع في سوق التجزئة خلال أيام قبل شهر رمضان المبارك.

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أي سلعة تحتوي على مكون دولاري بشكل مرتفع ستنخفض بصورة كبيرة بعد انخفاض سعر الدولار، أما السلعة التي لا تحتوي على مكون دولاري كبير، فستنخفض بنسبة الانخفاض الموجدة في السوق ككل، مشيرًا إلى أن 95% الزيت مستورد، وبالتالي سينخفض الزيت مع انخفاض الدولار.

وأشار إلى أن سعر الدولار انخفض في السوق السوداء من 70 لـ48 جنيها، مشيرًا إلى أن حائزي الدولاري سيتخلصون من الدولارات خلال الأيام المقبلة، وهذا سيؤدي إلى أن زيادة المعروض من الدولارات، ومن المتوقع أن يستقر ما بين 70 لـ44 جنيها وفقًا للدراسات الموجودة، وبالتالي حدوث سعر موحد للدولار في السوق المصرفية الرسمية والموازية.



