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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على غيابات الأهلي في مواجهة بلدية المحلة بالدوري

مارسيل كولر
مارسيل كولر
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استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعبا من قائمة المارد الأحمر لمباراة بلدية المحلة التي تقام غدا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: محمد الشناوي – خالد عبد الفتاح – أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – ياسر إبراهيم  بسبب الإصابة، وكريم الدبيس ومحمود متولي وحمزة علاء وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي ومحمود كهربا لأسباب فنية.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

مارسيل كولر النادي الاهلي بلدية المحلة محمود كهربا