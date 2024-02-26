4 شهداء وعشرات المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على طريق هارون الرشيد - الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا يعود لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفل.

في حادث منفصل، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية المخيم الجديد غرب النصيرات، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، نجحت طواقم الدفاع المدني والمواطنين في انتشال جثامين خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.