وفد الكنيسة المتحدة بالسويد يزور مدارس سنودس النيل الإنجيلي

استقبل الدكتور النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، مُمثِّل الكنيسة المتحدة بالسويد الدكتور القس Gerard Willemsen، مدير الإرساليات الدولي، ويرافقه القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وبحضور القس منسى ناجي، سكرتير مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري.
رَحَّب الدكتور النائب فريدي البياضي بالوفد المرافق، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، وخلال الحوار قَدَّم عرْضًا سريعًا عن مجلس المؤسسات التعليمية والتحديات والفرص التي تواجه المجتمع التعليمي في مصر، وتبادل وُجهات النظر حول كيفية تعزيز التعليم وتوفير الفرص المتساوية لجميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مُضيفًا " نحن نُؤْمن بِأهمِّية التعاون الدولي في مجال التعليم، ونسْعى جاهدين لتعزيز التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة. نَأمُل أن تكون هذه الزيارة بداية لعلاقات تعاونية طويلة الأمد بين مدارس السنودس والكنيسة المتحدة بالسويد".
ومن جانبه أُعرب وفد الكنيسة المتحدة بالسويد عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية، والتَّعرُّف على نشاط الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، مُشيرًا بإلى أهمِّية الدَّوْر الريادي الذي يقوم به مجلس المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع المصري في مجال التعليم، وقال: "هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين مصر والسويد في مجال التعليم، وتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات.
وقام الوفد بزيارة لاحدي المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية، حيث قام بجولة داخلية في مرافق المدرسة واطلع على أحدث وسائل التعليم والبنية التحتية. وخصصت الزيارة جزءًا هامًا لزيارة قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التركيز على التدابير والمرافق التي تُسهم في تحسين تجربة التعلم لهذه الفئة الهامة من الطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، شملت الجولة زيارة مدرسة اخري تابعة للكنيسة، واستعراض تطبيق أحدث الاستراتيجيات التعليمية، وقد تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية دعم التعليم وتوفير البنية التحتية المناسبة لتحفيز الطلاب على التفوق في مختلف الميادين الأكاديمية.