عمر كمال والزنفلي في قائمة الأهلي للمرة الأولى و"تجميد" كهربا

تواجد الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى منذ الانضمام لصفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويلتقى الأهلي مع بلدية المحلة، غدا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد محمود كهربا بسبب أزمة مباراة ميدياما الغاني واعتذار اللاعب عن عدم السفر مع بعثة الفريق إلى غانا.

جاءت قائمة فريق الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - أكرم توفيق - عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم.

خط الوسط: كريم فؤاد - عمرو السولية -كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم - مروان عطية - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي - موديست - بيرسي تاو.