طاقم تحكيم إثيوبي يدير لقاء الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك، اخطار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يفيد باختيار طاقم تحكيم من إثيوبيا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل في التاسعة مساءً باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من تيودروس ميتيكو حكم ساحة، ويعاونه كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد مساعدين، و هاليوسوس بيليتي حكم رابع.

كما اختار "كاف" المغربي جمال كاواشي مراقباً للمباراة، والتنزاني ليزلي ليونارد مراقباً للحكام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وتأهل رسميا إلي ربع نهائي البطولة بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة .