المصرية للاتصالات وهواوي تطلقان أول شبكة ألياف ضوئية 1.2 تيرا في إفريقيا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، بالتعاون مع شركة هواوي، الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن نجاح أول تجربة 1.2 تيرا في قناة شبكتها البصرية DWDM في أفريقيا، باستخدام تقنية الألياف الضوئية المركزة لتقسيم الأطوال الموجية، والتي يتم استخدامها لزيادة عرض النطاق الترددي لشبكات الألياف الضوئية الموجودة حالياً.



تم الاتفاق على استخدام هذه التقنية في شبكة المصرية للاتصالات قريبًا، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المصرية للاتصالات لمواكبة التحول الرقمي المتسارع في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبتعاون استراتيجي مع هواوي، التي تعد تقنيتها للنقل عالية السرعة 1.2 تيرا حجر الأساس لتحسين استيعاب البيانات والاتصالات، وتمهيد الطريق لتحقيق التحول الرقمي الشامل في البلاد.



تتميز تقنية النقل عالية السرعة 1.2T من هواوي بمعدل عرض نطاق ترددي عالٍ، وخوارزمية تعويض غير خطية حديثة، ووحدة وظيفية عصبية ذكية لتحسين أداء نقل الشبكة في الوقت الفعلي، مما يعزز بشكل كبير كفاءة الحامل للشبكات الضوئية، وتساهم في زيادة سعة الألياف الضوئية المفردة بشكل استثنائي بمقدار أربع مرات، مما يسهم في مواكبة التطورات المستقبلية.



تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدور حيوي في تعزيز النمو في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والموثوقة، وتسعى لتلبية احتياجات العملاء المتنامية من خلال توسيع خدماتها، مدعومة برؤيتها الاستراتيجية، التي تعتمد على البنية التحتية المعلوماتية المتطورة وصولاً إلى الخدمات والتطبيقات الرقمية التي تمكن عملائها من الاستفادة الحقيقية من عمليات التحول الرقمي.



وفي إطار تطويرها للبنية التحتية، قامت الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء شبكات ألياف ضوئية موثوقة باستخدام أحدث الحلول التقنية مثل 400G/800G وتقنية Super C وحلول الشبكات الضوئية ذات التحويل التلقائي (ASON)، وتقدم تقنية النقل عالية السرعة 1.2T من هواوي أداءً متميزًا في الوصول، والكفاءة الطيفية، وزمن الوصول، مما يمكن الشركة من تلبية متطلبات النشر التجاري لمختلف التطبيقات مثل المترو والمسافات القصيرة والاتصال البيني لمراكز البيانات (DCI) عبر طول موجة واحد.



وتستخدم الطبقة الضوئية تقنية Super C مع 120 قناة في زوج واحد من الألياف الضوئية، ويمكن أن تصل السعة القصوى للألياف الضوئية الفردية إلى 48T، مما يوفر ضمان عرض النطاق الترددي لاستعداد شبكة المصرية للاتصالات لشبكة الجيل الخامس، مما يتيح الفرصة لتقديم خدمات وتطبيقات مبتكرة.



بهذه المناسبة، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "لطالما كانت المصرية للاتصالات تواكب أحدث التقنيات والاتجاهات المتطورة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن تقديم تقنية النقل عالي السرعة 1.2T من هواوي تتماشى تمامًا مع التزام الشركة بتقديم تكنولوجيا المستقبل والاتصال الذكي لتعزيز القدرات الرقمية لعملاء وشركاء المصرية للاتصالات."



من جهته، أعرب السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عن سعادته بالتعاون الناجح مع الشركة المصرية للاتصالات، وأكد استعداد هواوي لتواصل التعاون لبناء شبكة ألياف ضوئية عالية السرعة والأداء لتعزيز النجاح التجاري للشركة المصرية للاتصالات.

وقال ليو: "يسعدنا أن نشهد التجربة الناجحة لتقنية النقل عالي السرعة 1.2T في شبكة DWDM مع المصرية للاتصالات، وسنواصل تعاوننا الوثيق معا لبناء شبكة ألياف ضوئية هي الأفضل في فئتها وعالية السرعة بزمن استجابة منخفض وعالية التوفير، مما يساعد المصرية للاتصالات على تحقيق المزيد من النجاح التجاري.



تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الشركتين بالتقنية المستدامة والابتكار، وتعكس التزام المصرية للاتصالات بتقديم تكنولوجيا المستقبل والاتصال الذكي لدعم القدرات الرقمية لعملائها وشركائها.