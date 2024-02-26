"عظيمات مصر".. صورة ترصد سيدة تعمل في صناعة السيارات بمصنع النصر منتصف الثمانينيات

ربما لم يصدق المصريون أن سيدات مصر كانت تعمل في مجال صناعة السيارات مثل الرجال تماما في وقت طويل أثناء عمل أشهر مصنع مصري لصناعة السيارات في الثمانيات، الامر الذي يثبت جدارة السيدات المصرية بأي عمل فمنذ فجر التاريخ وسيدات مصر كانت تحكم الدولة وتعطي القرارات وتعمل في جميع المحالات كما ترك المصريين القدماء كل الاسرار مدونة على البرديات والمعابد، والمصريات أحفاد الفراعنة لم يعجزوا عن عمل اي شىء وتقديم العون للمجتمع والأسرة والرجال.

وهذه الصورة من ضمن الصور النادرة في ثمانيات القرن الماضي لسيدة مصرية داخل مصنع النصر للسيارات الذي توقف عن العمل منذ فترة طويلة وهي تعمل في صناعة أحد السيارات داخل مصنع وطني كانت تفخر مصر بوجوده.

ويعود تاريخ انشاء النصر لصناعة السيارات لعام 1957 عندكا صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تضم وزارتي الحربية والصناعة لدراسة وانشاء شركة ومصنع لانتاج الشاحنات والحافلات في مصر.