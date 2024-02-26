النمسا.. إعلان أسماء مرشحي الحزب الحاكم المشاركين في انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الاثنين أسماء مرشحي حزب الشعب، الذي يشكل جزءًا من الائتلاف الحكومي، والذين سيشاركون في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيو.

وخلال مؤتمر صحفي، أعرب نيهمر عن تمنياته للمرشحين بالتوفيق في الانتخابات، مؤكدًا التزام النمسا بالتعاون الأوروبي في مجال الدفاع الجوي، حيث أشار إلى أن انضمام النمسا إلى نظام "سكاي رانجر" سيعزز قدراتها في هذا المجال وسيسهم في سد الفجوات القائمة.

وأوضح المستشار النمساوي أن الهدف المعلن للبلاد هو العيش في بيئة حيادية دفاعية تحمي السكان من أي تهديدات محتملة، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية للنمسا.