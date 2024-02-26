ملك الأردن يؤكد أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد اليوم الاثنين على أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تأمين المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف لقطاع غزة.

جاءت تصريحات الملك خلال استقباله في قصر الحسينية وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، حيث تم مناقشة التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة تداعيات استمرار الحرب في غزة.

وأشار الملك إلى خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح وتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى الانتهاكات في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الملك على أهمية إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.