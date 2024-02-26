سكرتير عام البحيرة يناقش استخدام الانترلوك بديلاً للطبقة الأسفلتية

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع لمناقشة استخدام الانترلوك بديلاً عن الطبقة الاسفلتية وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمدن ومراكز المحافظة ، المهندس سيد مرعى، المدير التنفيذي لمشروع الرصف، المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق وفتحى عمارة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، محمد أبو زيد، مدير عام الشئون القانونية، ومراقب عام الحسابات و مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة ،مدير ادارة التعاقدات بالمحافظة .

وفي بداية الإجتماع رحب السكرتير العام، الحضور كما تم خلال الإجتماع مناقشة رصف الشوارع التي يتراوح عرضها ٦ متر فأقل ولا تتعرض لأحمال مرورية عالية بالإنترلوك بديلا عن الطبقة الاسفلتية .

ووجه السكرتير العام للمحافظة بضرورة إعداد دراسة كاملة عن طريق استشارى مديرية الطرق لدراسة الجدوى و مدى الإلتزام بالنواحي الفنية في حالة استخدام الانترلوك بديلاً عن الاسفلت مع تقديم تقرير مفصل بذلك شاملاً دراسة فنية و مالية.



