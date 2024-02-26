السفارة التركية بالقاهرة تنظم ندوة بمناسبة ذكرى كاتب النشيد الوطني التركي

الإثنين 26/فبراير/2024 - 09:23 م

عقد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤلف كتاب "الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي"، ندوة بعنوان "صديق والدي محمد عاكف" وذلك بمقر إقامة السفارة التركية بالقاهرة.

وقال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، في كلمته الافتتاحية للندوة، إن، كاتب النشيد الوطني والشاعر محمد عاكف ارصوي، شكل مصدر قوة معنوية في ظهور الشعب التركي على مسرح التاريخ بقوة جديدة كما شكل مستقبلهم بالإلهام الذي قدمه.

وأضاف أن محمد عاكف له تأثير بارز على وجدان وشخصيات الكوادر الحاكمة في تركيا اليوم.

وأشار السفير شن إلى أن محمد عاكف ارصوي عاش في مصر (منطقة حلوان) لمدة 10 سنوات من حياته وأنتج العديد من الأعمال خلال هذه السنوات موضحا أن ارصوي له مكانة كبيرة ورابط لا يمكن قطعة بين الشعبين الشقيقين.

وتابع السفير شن: "سنواصل إحياء ذكرى شاعرنا الوطني بامتنان، وإبقاء ذكراه حية ونقلها إلى الأجيال الشابة" مشيرا الى إنه سيتم تنفيذ بعض المشاريع في هذا السياق في الفترة المقبلة.

وقال السفير شن إن هذه الندوة سيقدمها الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الذي ولد في مصر وعاش في مصر حتى سن 27 عامًا. كما أن والد السيد إحسان أوغلو، الراحل السيد إحسان أفندي، قد عاش في القاهرة وأنه كان صديقًا مقربًا لشاعرنا الوطني محمد عاكف ارصوي، لذلك فان الأستاذ الدكتور إحسان أوغلو بفضل بما اكتسبه من معلومات و معرفة عن والده هو خير من يعرف الشاعر محمد عاكف.

واختتم السفير شن حديثه قائلاً: "نود أن ننقل هذه المعلومات والمعرفة إلى الشعب المصري الشقيق".

حضر الندوة العديد من الأساتذة والأكاديميين والمثقفين من أقسام اللغة التركية في جامعات مصر ومجموعة كبيرة من الطلاب الذين يدرسون في معهد يونس أمره بالقاهرة بالإضافة الى بعض الصحفيين المصرين.

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