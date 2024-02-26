بنك إسرائيل يعلن تثبيت سعر الفائدة عند 4.5%

أعلن بنك إسرائيل المركزي اليوم الاثنين الإبقاء على معدل الفائدة عند 4.5%، بعد أن سجلت تراجعًا قدره 0.25% الشهر الماضي.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن انعدام اليقين بشأن حجم ومدة الحرب المتوقعة وتأثيرها الكبير جعل البيئة الاقتصادية غير مستقرة، مع توقعات بتأثيرات اقتصادية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية.

وأشار البيان إلى أن التضخم المالي في الأشهر الـ12 الأخيرة كان معتدلًا وداخل نطاق الهدف المحدد، مع ارتفاع توقعات التضخم للسنة الحالية إلى الحد الأعلى من الهدف، في حين تبقى توقعات التضخم للسنة القادمة ضمن الهدف المحدد.

أفاد البيان بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثالث، نتيجة لتأثيرات الحرب، بينما نما الناتج بوتيرة سنوية بنسبة 2%.

وأشار البيان إلى أن قيمة الشيكل انخفضت مقابل الدولار بنسبة 0.25%، في حين تعززت قيمتها مقابل اليورو بنسبة 1.9%.

وعلى صعيد التحليلات، كان المحللون مُنقسمين حول ما إذا كان سعر الفائدة سيبقى دون تغيير أم سيتم تخفيضه.

وأعرب بنك إسرائيل عن قلقه من احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى، مشيرًا إلى وجود عدد من المخاطر المحتملة لتسارع التضخم، منها تأثيرات الحرب والقيود على النشاط في صناعة البناء، وانخفاض قيمة الشيكل، والسلوك المالي.