مدرب الزمالك 2010 يتحدث عن حصد فريقه بطولة الجيزة

أعرب عمرو مجدي المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 ، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد الفوز على زد إف سي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأكد عمرو في تصريحات صحفية، أن الفوز بالمباراة اليوم والتتويج بالبطولة هو نتاج عمل ومجهود مبذول من الجميع سواء لاعبين وجهاز فني ومسؤولين طوال الموسم .

أضاف، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة قوية ومميزة فنياً أمام زد إف سي، وخاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل هدفين .

وتابع أنه كان حريصاً على توجيه رسالة للاعبين قبل المباراة بضرورة التركيز والتفكير فقط في التتويج بالبطولة، من خلال الفوز على زد إف سي على أرضه .

واختتم، الهدف في الفترة المقبلة هو الاستمرار في العطاء والتتويج بمزيد من البطولات، و الأهم هو إفراز مواهب تمثل الزمالك في المستقبل القريب .