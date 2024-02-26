التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري والمقاولون

فرض فريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، التعادل السلبي على ضيفه المقاولون العرب، في شوط المباراة الأول، التى تجمعهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال١٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

حاول كلا الفريقين هزم شباك الطرف الآخر، بعدما تقاسم الفريقين الهجمات الخطرة، و شن المصري عدد من الهجمات الخطرة على امل خطف هدف التقدم.

وفي المقابل كان فريق المقاولون قريب من تسجل هدف التقدم عن طريق مهاجميه، الان دفاعات المصري منحت تقدم الذئاب.

دخل المصري البورسعيدي المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، ودخل المقاولون العرب المباراة في المركز ال١٦ برصيد ٨ نقاط.