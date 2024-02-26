القوى الناعمة المصرية تقود نهضة الفن السعودي.. حضور لافت لرموز الفن المصري في حراك المملكة.. وحفل «الليالي» بداية مرحلة جديدة من التعاون

مع التحول الفنى والثقافى الذى تشهده المملكة العربية السعودية، بقيادة المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ظهر جلياً الفن المصرى على خريطة النهضة الفنية السعودية، وأضاف الحضور الطاغى لرموز ونجوم الفن المصرى ثقلا كبيرا للنقلة الفنية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وبعد الاجتماع الأخير بين وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، مع آل الشيخ.

أكد الطرفان الخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين، والذي بدأ بحفل جمع نجوم الغناء العربي على أرض مصر بدار الأوبرا المصرية، أحياه محمد منير، وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس، ولم يكن ذلك الحفل هو المظهر الأول أو الأخير، بل جاء الكثير من الحفلات الغنائية لنجوم الغناء المصرى على أرض المملكة، إلى جانب إحياء التراث الفنى المصرى، والكثير من التكريمات لرموز الفن المصرى، والمشاركة فى إنتاج الأعمال السينمائية، وفى التقرير التالى نرصد لكم مظاهر الحضور الفني اللافت لمصر في رحلة النهضة الفنية للمملكة العربية السعودية.

وفي البداية، أشادت الفنانة القديرة نبيلة عبيد بالحراك الفنى الذي تعيشه المملكة العربية السعودية والشعب السعودي تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذى صعد بالسعودية على مستوى فنى وثقافي مشرف.

وتابعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن المستشار تركى آل الشيخ يقدم مجهودا كبيرا فى الصناعة الفنية وتطورها فى المملكة العربية السعودية، والقدرة على التواجد بالمنطقة على الخريطة الفنية.

وأكدت أن التعاون الفنى بين مصر والسعودية دليل على ترابط البلدين على كل المستويات، وفى الآخر هيفيد الجميع، لأنه هيتقال الفن العربي متفوق.

وقال الدكتور مدحت العدل إن السعودية تقدم مستويات فى منتهي التطور والاحترافية، وتنظم مهرجانات وفعاليات فنية بمنتهي النجاح والإبهار.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن الشراكة بين مصر والسعودية وخاصة على مستوى الدعم فى صناعة الأعمال الفنية شيء جيد، ويدعم الطرفين والمنطقة العربية بشكل عام بفن يليق بتراثنا وثقافتنا، ويقدم الشكل الفني بما يليق بالبلدين.

وأبدى العدل سعادته بالإعلان عن التعاون من الجانب السعودي بمشاركة ودعم الجزء الثاني من الفيلم الأيقوني “صعيدي في الجامعة الأمريكيه”، وأن التعاون يمثل إضافة لصناعة أفلام سينمائية تليق بالبلدين، وتمثل إضافة مشتركة ومتبادلة بينهما.

وفى نفس الاتجاه وجهت الفنانة مي عز الدين الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على حبه وتقديره هو والمملكة إلى الفن المصرى ورموزه على كل الوجوه.

وتابعت: "شكرًا للدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية على التعاون، وده شيء يفرحنا كلنا، والحفلة على مستوى التنظيم شيء رائع ومشرف وعلى أعلى مستوى".

وأكد الفنان كريم فهمى أن السعودية تعيش تطورًا فنيًا بشكل كبير، وتقدم مستويات تنظيمية ومهرجانات وفعاليات فنية على أعلى مستوى.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أنه يتمني أن يسير على نهج السعودية كل البلاد التى تسعي للتطور الفنى والثقافى، وأن تقدم كل جديد مثلما تقدم المملكة.

وأضاف أن "مصر طوال الوقت بتقدم تاريخ فني وبتقدم رموز فنية، والتعاون الفنى السعودي شيء رائع وهيخدم الحالة الفنية للبلدين، ومصر طول الوقت بتتعاون مع كل الدول العربية".

وفى نفس السياق، أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن السعودية تقدم حالة تطور فني كبير خلال تلك المرحلة، وتسابق الزمن فى كل جوانب التطوير بالعملية الفنية والثقافية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن التعاون السعودي المصرى على المستوى الفني، سيفيد الطرفين، ويفتح مجال العمل لكثير من العاملين بالقطاع الفنى وسيقدم لهم فرصا كبيرة سواء بالمشاركة بالتمثيل أو حتى خلف الكاميرات.

وأكدت أن السعودية تعرف قيمة وقدر الفن المصري جيداً والجمهور السعودي متذوق للفن ويحب الفن المصرى بشكل كبير.

الفن المصرى درة تاج النهضة الفنية السعودية

خلال الفترة السابقة، ظهر الفن المصرى بكل ألوانه على خريطة التطوير الفني التى يعيشها المجتمع السعودي، وقدم نجوم القوى الناعمة المصرية أدوارًا مهمة فى رحلة النهضة السعودية على مستوى الغناء والمسرح والسينما، إلى جانب المشاركات فى الفعاليات والمهرجانات الفنية بالسعودية.

حفل الليالى المصرية السعودية

وبدأت سلسلة من التعاونات الفنية بين البلدين بحفل الليالي المصرية السعودية، بمشاركة رموز الفن المصرى والعربى حيث أحيا الحفل محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس، بدار الأوبرا المصرية بحضور نجوم الفن والإعلام المصري والعربى، وحقق الحفل نجاحا كبيرا وبداية مبشرة لتعاون فني بين البلدين.

نجوم الطرب المصرى رواد حفلات المملكة الغنائية

قدمت المملكة العربية السعودية العديد من الحفلات الغنائية واستضافت نجوم الغناء المصري وأبرز تلك الحفلات "ليلة صوت مصر" لتكريم الفنانة المصرية أنغام، والتى قدمت العديد من أجمل أغانيها.

وحفل الذكريات وهو ليلة لتكريم الموسيقار هاني شنودة بحضور نجوم الغناء عمرو دياب ومحمد منير وأنغام.

وكرمت المملكة الموسيقار الراحل محمد الموجي فى ليلة "روائع الموجي".

وتكريم الفنان محمد منير فى ليلة "مشوار" لتكريم رمز من رموز الغناء المصرى والعربى عن مشوار وعطاء ما زال مستمرا لسنوات.

تعاون سينمائي

أعلن المستشار تركى آل الشيخ عن المشاركة بالإنتاج فى الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" حتى يظهر بما يليق بعد نجاح الجزءين الأول والثانى من الفيلم، والفيلم منتظر عرضه خلال موسم الصيف المقبل.

ووجه آل الشيخ الدعوة للفنان محمد هنيدي لإنتاج الجزء الثاني من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، وعودة تجميعة النجوم والرموز الفنية التى شاركت فى الفيلم.

على مستوى المسرح

قدم نجوم الفن المصري العديد من الروايات المسرحية على أرض المملكة، وكان أبرز النجوم المشاركين الفنان أحمد عز بالعرض المسرحي “ادى فالنتين”، والفنان كريم عبد العزيز بمسرحية “السندباد” وذلك بموسم الرياض، والفنان أحمد حلمي بالعرض المسرحي "ميمو" ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان للفنان بيومي فؤاد نصيب الأسد، حيث شارك بالعرض المسرحي “زواج اصطناعي”، ويستعد بالتحضيرات لعروض مسرحية أخرى خلال المشاركات بموسم الرياض الفترة المقبلة.