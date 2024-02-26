بدأ منذ ١٢ عاما.. صحة النواب تناقش أزمة عدم الانتهاء من مستشفى رأس غارب الجديدة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بخصوص عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة الذى مر علي قرار البدء فيه أكثر من ١٢ عاما، تعاقب على إنشاءها عدة شركات وكذلك عدة وزراء صحة ومحافظين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتورة مها إبراهيم ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة المعامل وبنوك الدم ومدير بنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر.

وأكدت اللجنة أنه تم فسخ التعاقد مع أحدى الشركات، وإسناد المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك تم أخذ عينة من مركز البحوث للمشروعات الهندسية للتأكيد على سلامة المبنى والذى أكد علي سلامته وجارى التنفيذ منذ شهرين منصرمين وضخ الإمدادات لاستكمال المشروع.

وفيما يتعلق بوجود جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، قالت اللجنة إنه من المفترض استلام المشروع الإنشائي فقط من المجتمعات بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

وفي هذا الإطار أكدت النائبة إيلاريا علي حرصها علي متابعة الجدول الزمني المطروح حتى يتم الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب المركزى الجديدة.