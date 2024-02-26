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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

لن أشارك في الإبادة الجماعية.. انتحار فرد بسلاح الجو الأمريكي أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

عناصر من الشرطة الأمريكي
عناصر من الشرطة الأمريكي في موقع الحادث
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أعلنت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين أن أحد أفراد سلاح الجو الأمريكي قد توفي بعد أن أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وأفادت إدارة الشرطة أن الشاب، البالغ من العمر 25 عامًا والذي يدعى آرون بوشنل، كان في الخدمة الفعلية بسلاح الجو الأمريكي.

تم تصوير بوشنل في مقطع فيديو قبل الحادث وهو يقول "لن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية".

 وأكدت السفارة الإسرائيلية أنه لم يصب أي من موظفيها جراء هذا الحادث.

قالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك أن الرجل الذي أضرم النار في نفسه هو عضو نشط في القوات الجوية الأمريكية.

وأشارت شرطة العاصمة واشنطن إلى أنه تم نقله إلى المستشفى بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران.

واشنطن سلاح الجو الأمريكي السفارة الإسرائيلية