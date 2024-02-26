ضبط أرز ومكرونة ناقصة الوزن في حملة تموينية بالفيوم

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الفيوم تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة من ضبط عدد 1200 كيس مكرونه ناقص الوزن وتبين وزن الكيس 400 جرام كما تمكنت الحملة من ضبط 160 كيس أرز وزن الكيس كيلو والمخصص كسلعة تموينية بإحدى معامل الكشري كما تم تحرير 2 محضر بيع سجائر أزيد من السعر المقرر.

وجرى التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمطاحن والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.