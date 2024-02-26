إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢١حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز كفر سعد بمساحة ٢١٢٧ متر مربع، وذلك ضمن حملات الموجة ال٢٢ فى مرحلتها الثانية.

وأضافت "عوض" أن إجمالى الحالات التى تم إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٢حالة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٣٩١ متر مربع، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة.

وشددت على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المرحلة الأولى التى بدأت مطلع فبراير الجاري واستمرت حتى يوم ١٦ من ذات الشهر قد تم خلالها إزالة ١٨٢ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة ٢٠٢٠٦ متر مربع و٨ حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٢٧ فدانا و٦ قراريط و١٧ سهما.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى لتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة الى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي وبكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما أكدت حرص المحافظة على تكريم المتميزين بالقطاعات التنفيذية، بما يحقق تشجيع وتحفيز العاملين بتلك القطاعات على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير الأمن.