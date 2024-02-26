محافظ دمياط تكرم القيادات المتميزة في جلسة المجلس التنفيذي

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، حرص المحافظة على تكريم المتميزين بالقطاعات التنفيذية ، بما يحقق تشجيع وتحفيز العاملين بتلك القطاعات على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل.

حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير الأمن.

وفى هذا السياق،كرمت " الدكتورة منال عوض " طارق أبو سمرة عضو المكتب الفنى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط على جهوده المتميزة وأداؤه لمهام عمله بجدارة وأيضًا جهوده المبذولة بإعداد الملف والتى ساهمت فى فوز دمياط فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى ضمن ٦ محافظات على مستوى الجمهورية ، حيث قامت بإهدائه شهادة تقدير و أعربت عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير أمن دمياط.

واستهلت " المحافظ " الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما ناقشت " المحافظ " كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم واصدرت حزمة من التوجيهات التى جاء أبرزها ، وذلك فيما يخص قطاع التموين وهى التأكد من توافر السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية و مد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج و كذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات ، والتأكد من جاهزية معارض " أهلاً رمضان " وتعزيزها بالسلع الأساسية والسكر ، كما أكدت أيضًا على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والاشتراك بحملات مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة والمرور على موائد الرحمن وعقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التموين لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التموينى على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.