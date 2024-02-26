انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ من فبراير الجارى، وذلك برعاية اللواء أ.ح.د. عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.

حيث استقبلت عيادات القافلة ما يزيد عن ألف مستفيد فى يومها الأول فى تخصصات: الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والجلدية والباطنة والقلب والمسالك البولية والرمد والأطفال والصدر والأسنان والأمراض النفسية والعصبية والأشعة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدماتها الدوائية بالمجان لأكثر من ألف مستفيد. وتم تحول ٣٤ حالة لاستكمال تلقى العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

كما تضمنت فاعليات اليوم الأول توزيع عدد من المواد الغذائية على أهالى الشلاتين وعقد عدد من الندوات التوعوية تضمنت فن التعامل مع المرضى لطلاب معهد التمريض بالشلاتين والعادات الصحية للوقاية من الأمراض بمدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين والنظافة الشخصية والحماية من الأمراض بمدرسة السادات الابتدائية بالشلاتين.