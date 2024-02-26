أسامة شعث: حزب الله لن يتجه للتصعيد أمام القوات الإسرائيلية

كشف الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، تفاصيل الأوضاع الداخلية في لبنان ومحاولات التدخل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، قائلًا: «الاقتصاد والبنية التحتية في لبنان في حالة انهيار كبيرة».

وأضاف “شعث” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشكل متكرر توجيه ضربات في غارات على لبنان، واستهداف العديد من الشخصيات البارزة في لبنان، إضافة إلى توجيه العديد من الهجمات في سوريا.

وتابع: حزب الله لن يتجه للتصعيد أمام القوات الإسرائيلية طالما لم يتم التصعيد من جانب القوات الأمريكية.

وأوضح الدكتور أسامة شعث، أن إسرائيل غير جاهزة للحرب، ولم تنتصر في عملية العداون على غزة، لافتًا إلى أنها لا تستطيع الدخول إلى لبنان، ولن تستطيع التدخل دون إنهاء أوضاعها في غزة.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أنه كان هناك وساطة مع جماعة حماس بشأن تهدئة الأوضاع في لبنان، وكان لمصر دور كبير في عملية تهدئة الأوضاع داخل المنطقة.

واختتم: هناك أكثر من 200 ألف مستوطن في شمال غزة، هاجروا إلى تل أبيب بعد أحداث الصراعات من الجانب الإسرائيلي، وأتوقع بأن حزب الله سيكون له رد قوي من خلال الهجمات الدائرة.