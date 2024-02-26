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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: من المتوقع أن يتم الموافقة على استقالة الحكومة الفلسطينية الحالية

استقالة الحكومة الفلسطينية
استقالة الحكومة الفلسطينية
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أشاد الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، بتقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، استقالة الحكومة الفلسطينية للرئيس محمود عباس، قائلًا: أنسب توقيت لتقديم الإستقالة وأحيي الحكومة الفلسطينية على هذه الخطوة.

وأضاف أسامة شعث في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة الفلسطينية هي المسئولة الوحيدة عن الأراضي الفلسطينية، وعودة الاستقرار داخل المنطقة من جديد.

وأردف أستاذ العلاقات الدولية: من المتوقع أن يتم الموافقة على استقالة الحكومة الحالية، وتعيين حكومة جديدة مكونة من الخبراء ومرشحين من الفصائل المختلفة، لأنهم على علم كامل مع التعامل مع الأوضاع جيدا.

وتابع الدكتور أسامة شعث: السلطة الفلسطينية تطالب بتشكيل حكومة جديدة لتمثيل كل الطوائف الفلسطينية، والمصالحة هي الممر الإجباري بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين؛ لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء الأراضي الفلسطينية والكيان الفلسطيني من جديد كما كان من قبل.

استقالة الحكومة الفلسطينية محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية