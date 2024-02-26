سلومة: انطلاق امتحانات شهر فبراير بتعليم الجيزة 3 مارس المقبل

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلن.

