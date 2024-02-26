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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

سلومة: انطلاق امتحانات شهر فبراير بتعليم الجيزة 3 مارس المقبل

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلن. 
 

انطلاق امتحانات تعليم الجيزة جميع المراحل مدارس تعليم الجيزة