أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلن.
البوابة التعليمية
سلومة: انطلاق امتحانات شهر فبراير بتعليم الجيزة 3 مارس المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلن.
أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلن.