الخميس.. أحمد إبراهيم يحيى حفلًا غنائيًا بمسرح السامر

يحيى المطرب أحمد إبراهيم، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 29 فبراير الجاري، بمسرح السامر في العجوزة، مجانا للحضور، وذلك ضمن حفلات الخميس الأخير من كل شهر.

يقدم الفنان أحمد إبراهيم بمصاحبة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، باقة من أروع أغاني زمن الفن الجميل أمثال أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وغيرهم، إلى جانب مجموعة متنوعة من أغانيه التراثية الخاصة، وتترات المسلسلات.

تغنى الفنان أحمد إبراهيم لكبار الشعراء والملحنين، بالإضافة إلى قيامه بالتمثيل والتلحين والغناء في العديد من الأعمال الدرامية، وأيضا الدينية، كما برع في تقديم المسحراتي برؤية مختلفة، ونالت استحسان الجمهور.

شارك أحمد إبراهيم في بطولة ما يقرب من 20 مسرحية غنائية استعراضية منها على سبيل المثال وليس الحصر: «إيزيس، والست هدى، وسهرة العمر، والجوازة دي مش لازم تتم، وهز الهلال يا سيد» وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

كما لعب إبراهيم دورا بارزا في إحياء تراث الموسيقى العربية، حيث يحفظ تراث القرن التاسع عشر والعشرين ويقدمه بشكل جديد في الألفية الثالثة.