في أديس أبابا.. مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان مخرجات القمة الأفريقية

أعلنت السفارة المصرية في إثيوبيا، اليوم الإثنين، أن سفير القاهرة بأديس أبابا السفير محمد جاد، استقبل اليوم الاثنين وفدا من الاتحاد الأوروبي يزور البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وقالت سفارة القاهرة بأديس أبابا، إن السفير الدكتور محمد جاد استقبل اليوم ٢٦ فبراير، وفدا من مفوضية وجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والذي يقوم بزيارة إلي أديس أبابا لمتابعة مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري والنقاش بشأنها مع عدد من الدول الأعضاء".

وأضافت السفارة المصرية أن الجانبين تبادلا الرؤى بشأن أهم الموضوعات التي تناولتها قمة الاتحاد الأفريقي وخاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن في القارة الأفريقية وعضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين والإصلاح المؤسسي للاتحاد.

وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن الجانبين تشاورا بشأن أولويات التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، ولا سيما في مجالات البيئة والتجارة والتعليم، وذلك في إطار الشراكة القوية التي تربط الجانبين.

واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين، والتي جاءت وسط أزمات متعددة تموج بالقارة السمراء، على رأسها الانقلابات العسكرية في عدد من الدول، إلى جانب النزاعات المسلحة وأزمة تغير المناخ ونزوح الملايين.