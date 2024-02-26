حكم من بنين يدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم من دولة بنين.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويُدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز الحكم البنيني لويس ديجيندو حكمًا للساحة، إريك ايمافو مساعد أول، لوسيان هوتنونو مساعد ثاني، تنيسيلا ديدجيناتشي حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة السوداني نصير مأمون بشارة.

وسبق وأدار البنيني لويس ديجيندو، لقاء للأهلي في دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز في بريتوريا أكتوبر الماضي.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رسميا بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف يوم الجمعه الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات كما تأهل أيضا فريق يانج أفريكانز التنزاني وستكون مباراة الجمعة المقبل لتحديد متصدر المجموعة.