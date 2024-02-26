محافظ أسوان يشارك في النسخة الـ16 لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى فعاليات النسخة الـ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي تم افتتاحها اليوم بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم، وقد تضمنت الفاعليات تكريم الفائزين بالجائزة.

ومن جانبه كشف محافظ أسوان عن أنه تم الإتفاق مع الجانب الإماراتى على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الاستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والاستغلال الأمثل لأكثر من 2.5 مليون نخلة، معربا عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية والتي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات وتوفير نقطة التقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات المهمة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل.

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