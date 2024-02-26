في مثل هذا اليوم .. إنجلترا أصدرت أول عملة ورقية في العالم

تمر علينا اليوم الإثنين الموافق 26 شهر فبراير، ذكرى إصدار إنجلترا لأول عملة ورقية في العالم، وكانت من فئة الجنيه والجنيهين، وجاء ذلك في 26 فبراير عام 1797.

سبب ظهور العملات الورقية

و،ظهرت العملة الورقية أو "الأوراق النقدية"، لتلافي المشكلات المتعلقة بتخزين النقود المعدنية، التي كانت تصنع من الذهب والفضة والنحاس، وأحدث إصدار تلك العملات الورقية ضجة كبري حين ذلك.

مشكلات واجهت العملات الورقية

وواجهت العملات الورقية حينذاك أزمة ترتبط بمدى قانونيتها لتسهيل انتشارها بين الدول المختلفة، وارتبط ظهورها بظهور البنوك المركزية، حيث بدأت هذه النقود تستمد شرعيتها من الحكومات التي تطبع هذه النقود، وبهذا اتخذت تلك العملات سندها القانوني.

نظام المقايضة

وفيما ظل نظام المقايضة والعملة النقدية المعدنية هما المسيطران على تعاملات البشر، حتى ظهرت العملات الورقية.

وجاءت طباعة النقود الورقية أو العملة الورقية، عقب أن كان العالم قديما يتبع نظام "المقايضة" من أجل الحصول على احتياجاته من خلال عملية تبادل السلع،

أصدرت العملات الورقية لحل بعض المشكلات

فظهرت العملة الورقية أو الأوراق النقدية لحل ةىمشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية، التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعي.

و تم إبتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك.

وتطورت الأوراق النقدية بتطور النقد فأصبحت قيمتها ليست نابعة من القدرة على تحويلها إلى نقود سلعية، فأصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى "النقود القانونية".

بداية الاعتماد على العملات الورقية

قد كان الاعتماد على العملات الورقية ، مرتبط بظهور الطباعة، وانتشار المطابع في أوروبا خلال عصر النهضة، والعصر الفيكتوري.

كنتيجة مباشرة للمشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية، التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعي، ومن هنا تم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك.

وبعد ذلك تطورت الأوراق النقدية بتطور النقد فأصبحت قيمتها ليست نابعة من القدرة على تحويلها إلى نقود سلعية، إنما أصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى "النقود القانونية".

وقد كان الاعتماد على العملات الورقية ، مرتبط بظهور الطباعة، وانتشار المطابع في أوروبا خلال عصر النهضة، لا سيما العصر الفيكتوري

وبرغم إعلان بريطانيا طرح العملة الورقية لأول مرة في العالم، فهناك دراسات تاريخية تقول أن الصين تعد أول دولة في العالم قامت بصناعة العملة الورقية وطباعتها.

وكان ذلك في زمن الإمبراطور تانج، في الفترة من (618-907م)، بعدما توسعت دائرة التجارة في الصين وأصبح استخدام العملات المعدنية والفضية غير عملي.

وانتشرت بعد ذلك أشكال متعددة من العملات الورقية في الصين، حيث ظهر منها المزور وغير الرسمي، مما أدى إلى إقامة منظمة خاصة للإشراف على إصدار الأوراق النقدية ومنع التزوير.

أما ثاني العوامل التي دفعت نحو تكريس الاتجاه العالمي نحو الاعتماد على العملات الورقية، فارتبط بظهور الطباعة، وانتشار المطابع في أوروبا خلال عصر النهضة، ز العصر الفيكتوري .