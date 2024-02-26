برلمانية: قرار الإفراج عن السلع والبضائع بالجمارك بعد صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى خفض الأسعار

أشادت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، قائله: إن ذلك يأتي ضمن تداعيات صفقة مشروع رأس الحكمة وحالة الانتعاش في السوق وانخفاض الدولار.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار رئيس الوزراء، بالإفراج عن السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ومن خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، سيدفع لانخفاض أسعار حتمي واستقرار في السوق.

وأشارت إلى أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالي ستحدث الافراجات انتعاشة اقتصادية حقيقية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قرار الإفراج عن السلع والبضائع سيؤدي لعودة الحركة للمصانع والشركات التي كانت تنتظرها لافتة: توقع انفتاح وانتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن صفقة راس الحكمة بشرة خير للاقتصاد المصري كله، سواء من ناحية ضخ سيولة نقدية دولارية أو توفير آلاف من فرص العمل أو تحريك السوق واجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة لهذا المشروع الاستثماري الضخم، سينعكس إيجابا على حركة السوق المصري والقضاء على الأزمة الاقتصادية.