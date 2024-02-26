“التوعية بالخدمات البريدية” ندوة بتعلم القاهرة

نظمت مديرية تعليم القاهرة الندوة التثقيفية الخامسة بعنوان “التوعية بالخدمات البريدية” بمدرسة مصطفى عبيد بإدارة غرب مدينة نصر.

تحت رعاي أيمن موسى ، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، و زينب عبد الفتاح ، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ، وبإشراف هانم عبد السلام ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ، وسحر أحمد ، مدير عام الإدارة

حضر راندا حافظ ، مدير إدارة الخدمات التربوية ، وحنان زكريا ، مديرة المدرسة ، وأمل سعيد ، مدير العلاقات العامة بالإدارة ، وعدد من الطلاب.

وقدمت الندوة شرحا مفصلا عن الخدمات البريدية المتاحة للمواطنين ، وأهمية الإدخار والتوفير

وفي ختام الندوة ، تم توزيع هدايا على الطلاب ، كما تم دعوة المدرسة لزيارة مجانية لمتحف البريد المصري.

وأبدى الطلاب والحضور اهتمامهم وإعجابهم بالمعلومات والخدمات البريدية المصرية.