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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

“التوعية بالخدمات البريدية” ندوة بتعلم القاهرة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت مديرية تعليم القاهرة  الندوة التثقيفية الخامسة بعنوان “التوعية بالخدمات البريدية” بمدرسة مصطفى عبيد بإدارة غرب مدينة نصر.

تحت رعاي  أيمن موسى ، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، و زينب عبد الفتاح ، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ، وبإشراف هانم عبد السلام ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ، وسحر أحمد ، مدير عام الإدارة 

حضر راندا حافظ ، مدير إدارة الخدمات التربوية ، وحنان زكريا ، مديرة المدرسة ، وأمل سعيد ، مدير العلاقات العامة بالإدارة ، وعدد من الطلاب.

 وقدمت الندوة شرحا مفصلا عن الخدمات البريدية المتاحة للمواطنين ، وأهمية الإدخار والتوفير 

وفي ختام الندوة ، تم توزيع هدايا  على الطلاب ، كما تم دعوة المدرسة لزيارة مجانية لمتحف البريد المصري.

وأبدى الطلاب والحضور اهتمامهم وإعجابهم بالمعلومات والخدمات البريدية المصرية.

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