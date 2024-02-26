إيناس الدغيدي: التعاون الفني بين مصر والسعودية فتح مجال العمل للكثير

أشادت المخرجة إيناس الدغيدي، بالمملكة العربية السعودية وما تقدمه من حالة تطور فني كبير خلال تلك المرحلة، وتسابق الزمن فى كل جوانب التطوير بالعملية الفنية والثقافية، بأحدث التقنيات الحديثة.

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدي فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن التعاون السعودي المصرى على المستوى الفني، سيفيد الطرفين، ويفتح مجال العمل لكثير من العاملين بالقطاع الفنى وسيقدم لهم فرصا كبيرة سواء بالمشاركة بالتمثيل أو حتى خلف الكاميرات.

وأكدت المخرجة إيناس الدغيدي أن السعودية تعرف قيمة وقدر الفن المصري جيداً والجمهور السعودي متذوق للفن ويحب الفن المصرى بشكل كبير، وتاريخنا فى وجدان المواطن العربي منذ بداية السينما ونجوم الفن المصرى.

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي عن عودتها للسينما، بفيلم من بطولة الفنان أحمد حاتم، وجارى التحضير له خلال الفترة المقبلة.