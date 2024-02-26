الأسرة 14.. افتتاح فعاليات يوم هندسة بورسعيد تحت شعار بين الماضي والحاضر

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، فعاليات يوم هندسة بورسعيد النسخة الرابعة عشر، وذلك بمشاركة 11 جامعة و63 مشروعا للطلاب من كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، تحت شعار "الأسرة 14 بين الماضي والحاضر".

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته، خلال كلمته، بالمشاركة في هذا الحدث العلمي الذي يأتي مواكبًا لما تشهده الدولة المصرية من تنمية على جميع الأصعدة، مؤكدا على اثبات جامعة بورسعيد أنها في المقدمة وشريك رئيسي في التنمية، والطلاب هم عماد المجتمع ومن بنوا الماضي والحاضر وسيبنون المستقبل، فهم أحد الأسباب الرئيسية في نجاح المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى رئيس الجامعة على مشاركة جامعة بورسعيد في مختلف الفعاليات والخطط التنموية التي تتولاها الدولة.